ВСУ атаковали армию РФ на трассе Курск – Рыльск 28.08.2024, 12:59

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Шоссе экстренно закрыли для гражданских.

Российские военкоры сообщают, что власти РФ в Курской области решили закрыть трассу Курск - Рыльск для гражданского транспорта, поскольку украинская армия приближается к одной из ключевых автомагистралей региона, передает dialog.ua.

Российский Z-военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что ВСУ атакуют российских военных FPV-дронами прямо на трассе. Таким образом, украинские военные отрезают российские подразделения от регулярного снабжения.

«Начались плотные атаки транспорта с FPV ВС Украины на трассе Курск - Рыльск. Трасса закрылась для гражданского транспорта», - пишет российский Z-военкор.

Романов заявляет о необходимости начать эвакуацию гражданского населения из двух важнейших населенных пунктов Рыльска и Льгова. На трассе уже видны подбитые машины российских военных. Российские военные часто используют гражданский транспорт в качестве маскировки.

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