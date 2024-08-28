ВСУ атаковали армию РФ на трассе Курск – Рыльск
- 28.08.2024, 12:59
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Шоссе экстренно закрыли для гражданских.
Российские военкоры сообщают, что власти РФ в Курской области решили закрыть трассу Курск - Рыльск для гражданского транспорта, поскольку украинская армия приближается к одной из ключевых автомагистралей региона, передает dialog.ua.
Российский Z-военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что ВСУ атакуют российских военных FPV-дронами прямо на трассе. Таким образом, украинские военные отрезают российские подразделения от регулярного снабжения.
«Начались плотные атаки транспорта с FPV ВС Украины на трассе Курск - Рыльск. Трасса закрылась для гражданского транспорта», - пишет российский Z-военкор.
Романов заявляет о необходимости начать эвакуацию гражданского населения из двух важнейших населенных пунктов Рыльска и Льгова. На трассе уже видны подбитые машины российских военных. Российские военные часто используют гражданский транспорт в качестве маскировки.