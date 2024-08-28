«Арест Дурова может подорвать всю систему управления российскими войсками» 3 28.08.2024, 12:58

3,388

Z-пропагандисты всерьез запаниковали.

Задержание во Франции создателя Telegram Павла Дурова вызвало нервную реакцию в России. Пропагандисты сравнивают его задержание с арестом «министра связи РФ». С чем связана такая реакция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Россияне сами какое-то время назад пытались арестовать Дурова и запретить Telegram. Почему они сейчас так реагируют? Видимо, это связано с тем, что у российских спецслужб был определенный подход к Павлу Дурову в определенных вопросах.

Его система, сама по себе социальная сеть Telegram, широко применяется и российскими спецслужбами для совершенно разных миссий (в том числе — и напрямую не связанных с их непосредственной деятельностью), и российскими военными. Поэтому россияне сейчас очень обеспокоены.

Может получиться так, что доступ ко всем чатам будет уже у иностранных спецслужб. Надо учитывать особенности хранения информации, просто взять и удалить что-то не получится, информация все равно сохраняется, остается в облаке. С учетом этого бесконечного хранения баз данных, на многие вещи, которые совершались российскими спецслужбами, будут открыты, скажем так, глаза.

— Чувствительная для российского режима информация теперь может оказаться в руках Запада?

— Да, конечно. Более того, может быть подорвана вся система управления российскими войсками, которая, как бы это странно не звучало, осуществлялась намного оперативнее через Telegram, нежели через спецсвязь. Поэтому многие российские «военкоры» и блогеры, которые в этом немного понимают и знают, как на самом деле осуществляется этот процесс управления войсками, тоже поднимают по этому поводу серьезную панику.

— Есть ли у россиян альтернативные виды связи на фронте, кроме Telegram?

— Они избегают WhatsApp и Signal, российским военным не рекомендовано ими пользоваться. «ВКонтакте» для этих целей просто неудобен. Остаются только спецсвязь и спецсредства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com