«Арест Дурова может подорвать всю систему управления российскими войсками»3
- 28.08.2024, 12:58
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Z-пропагандисты всерьез запаниковали.
Задержание во Франции создателя Telegram Павла Дурова вызвало нервную реакцию в России. Пропагандисты сравнивают его задержание с арестом «министра связи РФ». С чем связана такая реакция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:
— Россияне сами какое-то время назад пытались арестовать Дурова и запретить Telegram. Почему они сейчас так реагируют? Видимо, это связано с тем, что у российских спецслужб был определенный подход к Павлу Дурову в определенных вопросах.
Его система, сама по себе социальная сеть Telegram, широко применяется и российскими спецслужбами для совершенно разных миссий (в том числе — и напрямую не связанных с их непосредственной деятельностью), и российскими военными. Поэтому россияне сейчас очень обеспокоены.
Может получиться так, что доступ ко всем чатам будет уже у иностранных спецслужб. Надо учитывать особенности хранения информации, просто взять и удалить что-то не получится, информация все равно сохраняется, остается в облаке. С учетом этого бесконечного хранения баз данных, на многие вещи, которые совершались российскими спецслужбами, будут открыты, скажем так, глаза.
— Чувствительная для российского режима информация теперь может оказаться в руках Запада?
— Да, конечно. Более того, может быть подорвана вся система управления российскими войсками, которая, как бы это странно не звучало, осуществлялась намного оперативнее через Telegram, нежели через спецсвязь. Поэтому многие российские «военкоры» и блогеры, которые в этом немного понимают и знают, как на самом деле осуществляется этот процесс управления войсками, тоже поднимают по этому поводу серьезную панику.
— Есть ли у россиян альтернативные виды связи на фронте, кроме Telegram?
— Они избегают WhatsApp и Signal, российским военным не рекомендовано ими пользоваться. «ВКонтакте» для этих целей просто неудобен. Остаются только спецсвязь и спецсредства.