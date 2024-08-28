Синоптики обещают жаркий день в Беларуси
- 28.08.2024, 13:18
До +33 градусов.
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили на четверг, 29 августа, — днем будет до +33 градусов, сообщает Белгидромет Минприроды.
«В дневные часы 29 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+33°С, в Минске +30°С», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 29 августа погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер восточный от слабого до умеренного.