Синоптики обещают жаркий день в Беларуси 28.08.2024, 13:18

До +33 градусов.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили на четверг, 29 августа, — днем будет до +33 градусов, сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 29 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30…+33°С, в Минске +30°С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 29 августа погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер восточный от слабого до умеренного.

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