Британская разведка: Путин назначает своих родственников на высшие должности 3 28.08.2024, 13:23

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Совершенно некомпетентных.

Назначение племянницы Путина на высокую должность в военное министерство вызвало критику даже со стороны российской прессы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 17 августа российские СМИ сообщили, что Владимир Путин повысил дочь своего двоюродного брата (часто называемую племянницей) Анну Цивилеву до должности государственного секретаря министерства обороны.

Ранее Цивилева была назначена заместителем министра обороны, и в июне 2024 года она сохранила эту должность. На посту государственного секретаря Цивилева выше обычного заместителя министра обороны (которых еще семь) и отвечает за отношения ведомства с законодательным органом и другими государственными органами, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, до 2023 года Цивилева не имела известного прошлого или отношения к вопросам обороны. Она получила образование психиатра, прежде чем зарабатывать деньги в ряде компаний по поставкам медицинских товаров. В 2023 году она стала председателем государственного фонда поддержки «Защитники отечества», который организовывал сборы на войну против Украины.

Цивилева замужем за министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«Назначение Цивилевой в июне вызвало сдержанную критику со стороны российской прессы за кумовство, которое подвергло испытанию даже российскую терпимость к коррупционной практике. Существует реальная возможность, что ее дальнейшее возвышение свидетельствует о растущей изолированности российской элиты», - отмечают в Минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2024.



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