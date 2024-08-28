Создан чип для превращения мыслей в текст 2 28.08.2024, 13:29

С точностью в 91%.

Швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали миниатюрный интерфейс мозг — компьютер (MiBMI), который может переводить мысли в слова. Прототип, который достигает высокой точности, поможет людям с серьезными двигательными нарушениями свободно общаться, пишет «Хайтек».

Нейрокомпьютерные интерфейсы наиболее известны благодаря разработке компании Илона Маска Neuralink. Но на фоне нового решения чип маска выглядит громоздким гигантом. Площадь нового MiBMI всего 8 мм², а размер устройства Neuralink около 23 мм ⋅ 8 мм или 184 мм².

Крошечный чип способен декодировать сложные нейронные сигналы и преобразовывать их в читаемый текст с высокой точностью и низким энергопотреблением, отмечают разработчики.

Для преобразования мыслей в текст декодируются нейронные сигналы, которые генерируются, когда человек представляет, как он пишет. Электроды, имплантированные в мозг, улавливают нейронную активность, связанную с воображаемыми движениями рук. Чипсет MiBMI мгновенно обрабатывает записанные сигналы, преобразуя движения руки в цифровой текст.

Разработчики отмечают, что чип пока не интегрирован в имплантируемый интерфейс. Поэтому они использовали для тестирования данные предыдущих записей — информации собранной другими имплантами. Анализ показал, что MiBMI справился с задачей с точностью в 91%.

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