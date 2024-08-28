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Мосты сожжены

  • Геннадий Друзенко
  • 28.08.2024, 13:29
  • 1,556
Мосты сожжены

Никаких правил и «красных линий» в этой войне не будет.

За последний месяц все надежды на завершение или хотя бы деэскалацию боевых действий путем переговоров исчезли «как роса на солнце». И Зеленский и Путин сделали откровенные ставки на смену «режима» в стане врага. Времени до американских выборов, которые вне контроля обеих сторон и могут оказать существенное влияние на планы, намерения и способность продолжать войну (особенно Украины), осталось совсем немного. И потому стороны, похоже, пошли ва-банк с верой, что система врага взорвется изнутри: нужно только еще немного дожать. Так что никаких правил и «красных линий» в этой войне следующие 2,5 месяца не будет.

Причем ставки сделаны очень персонально. Не на коллапс государственности как таковой, а именно на кардинальный подрыв легитимности лидеров и их режимов изнутри. И Зеленский, и Путин делают и будут делать все, чтобы продемонстрировать неспособность оппонента держать ситуацию внутри их соответствующих стран под контролем. Посыл прост – «Акела промахнулся», он уже не тот, что когда-то, и чем быстрее элиты от него избавятся, тем лучше для государства и самих элит.

Отсюда дерзость Курской офензивы (военно-стратегический смысл которой, учитывая существенное проседание обороны на критическом для нас Покровском направлении, остается военной тайной) и личные оскорбления в адрес Путина в официальном поздравлении Зеленского в День Независимости Украины. Отсюда и ответ кремлевского упыря, масштабы которого мы оценим лишь потом.

Мосты для переговоров, отдельных договоренностей и деэскалации сожжены, по крайней мере, до середины ноября. Стороны сделали ставки на коллапс легитимности, а затем и на смену «режима» (читай – президента и его команды) во вражеской стране. Времени у обоих мало. Поэтому все способы будут приемлемы для достижения цели. Нас ждет «веселая» осень.

Геннадий Друзенко, «Фейсбук»

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