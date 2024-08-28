закрыть
28 августа 2024, среда, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусско-литовской границе нашли необычную контрабанду

1
  • 28.08.2024, 13:49
  • 2,176
На белорусско-литовской границе нашли необычную контрабанду

В баке-рукомойнике автобуса.

13 августа на пограничном контрольно-пропускном пункте «Медининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») литовские таможенники в пассажирском автобусе, следовавшем из Минска в Вильнюс, задержали контрабандную партию наличных денег, пишет Delfi.lt. Сама по себе ситуация банальна, но у этой конкретной был необычный нюанс.

Уже в начале досмотра таможенники обнаружили у водителя автобуса 8 блоков (80 пачек) нелегальных сигарет. После составления протокола об административном правонарушении досмотр был продолжен. И уже во время него нашли куда более интригующую контрабанду.

В баке-рукомойнике сотрудники таможни обнаружили пакет с контрабандной партией наличных денег в валюте разных стран, среди которых и совсем экзотические. Всего было обнаружено и изъято 500 000 российских рублей, 242 016 новых туркменских манатов, 9 625 гамбийских даласи, 200 евро и 200 брунейских сен. Общая стоимость всех изъятых денег составляет 70 240 евро.

Автобус МАЗ после того был задержан, по факту контрабанды начали предварительное расследование, а у водителя автобуса изъяли документы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер