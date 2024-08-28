На белорусско-литовской границе нашли необычную контрабанду 1 28.08.2024, 13:49

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В баке-рукомойнике автобуса.

13 августа на пограничном контрольно-пропускном пункте «Медининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») литовские таможенники в пассажирском автобусе, следовавшем из Минска в Вильнюс, задержали контрабандную партию наличных денег, пишет Delfi.lt. Сама по себе ситуация банальна, но у этой конкретной был необычный нюанс.

Уже в начале досмотра таможенники обнаружили у водителя автобуса 8 блоков (80 пачек) нелегальных сигарет. После составления протокола об административном правонарушении досмотр был продолжен. И уже во время него нашли куда более интригующую контрабанду.

В баке-рукомойнике сотрудники таможни обнаружили пакет с контрабандной партией наличных денег в валюте разных стран, среди которых и совсем экзотические. Всего было обнаружено и изъято 500 000 российских рублей, 242 016 новых туркменских манатов, 9 625 гамбийских даласи, 200 евро и 200 брунейских сен. Общая стоимость всех изъятых денег составляет 70 240 евро.

Автобус МАЗ после того был задержан, по факту контрабанды начали предварительное расследование, а у водителя автобуса изъяли документы.

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