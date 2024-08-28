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С 1 сентября в Беларуси подорожают сигареты

  • 28.08.2024, 14:03
С 1 сентября в Беларуси подорожают сигареты

Но только одной марки.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о ценах на сигареты с 1 сентября.

Как следует из документа, в следующем месяце подорожает только одно наименование сигарет. Pall Mall Superslims Azure станут дороже на 15 копеек. Их будут продавать по 5,7 рубля.

Также можно отметить расширение ассортимента нового игрока табачного рынка. «АЛИДИ-Вест» добавил в свой портфель три наименования Rothmans Click.

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