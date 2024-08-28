От бывшего Дома печати в Минске остались только стены 28.08.2024, 14:21

В «Минскстрое» рассказали, что происходит.

В Минске в здании бывшего Дома печати 1935 года постройки разобрали все внутри и оставили только стены. Там ведут реконструкцию, сообщает телеграм-канал «Минскстроя».

Здание на проспекте Независимости, 79, — это историко-культурная ценность первой половины XX века, памятник конструктивизма.

«Здесь когда-то находились редакции республиканских газет и журналов. Сейчас строители генподрядного СУ-16 завершают демонтажные работы. Были разобраны перекрытия и перегородки от первого до четвертого этажа, демонтированы окна, двери, стропильная система и кровля. В большинстве своем все это было из дерева», — говорится в сообщении «Минскстроя».

Сейчас там начали работы по усилению конструкций здания. Обещают, что вмешательство во внешний облик будет минимальным.

После реконструкции туда переедут Комитет по здравоохранению и Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Также там разместят медицинские центры.

Добавим, что здание несколько раз пытались продать с аукциона, покупатель нашелся лишь тогда, когда цена упала на 50%. Планировалось сделать там бизнес-центр, но впоследствии недвижимость у инвестора забрали, а «возвращать к жизни» ее начали за счет госбюджета.

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