Третья танковая бригада ВСУ впервые показала украинский танк «Оплот» 4 28.08.2024, 14:24

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Сейчас он привлечен к обороне Харьковской области.

В среду, 28 августа, Третья отдельная танковая Железная бригада показала танк «Оплот» украинского производства.

Соответствующее фото бригада обнародовала в Facebook.

Там отметили, что сейчас он привлечен к обороне Харьковской области.

В Defense Express отметили, что хотя дополнительных деталей в заявлении не приводится, это сообщение является «ценным», поскольку это первое за все время полномасштабной войны против РФ упоминание о танке «Оплот» в боевых порядках Сил обороны.

БМ «Оплот» — современный украинский основной боевой танк Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ХКБМ). Является коренной модернизацией танка Т-84 «Оплот» и новейшим представителем серии танков Т-84. На вооружение ВСУ он был принят в 2009 году.

Несмотря на многолетние заявления правительства по закупке, по состоянию на 2021 год ВСУ имели только один танк. Также было реализовано экспортное соглашение на поставку 49 танков в версии «Оплот-Т» в Таиланд.

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