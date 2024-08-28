Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины 7 28.08.2024, 14:26

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В список попали самые надежные и качественные модели возрастом 5-10 лет.

Для тех, кого не устраивают цены на новые автомобили, существует рынок б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели являются лучшими по мнению владельцев.

Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы. Соответствующий список отражает победителей отчетов.

В список попали самые надежные и качественные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали модели возрастом 5-10 лет, машины в основном недорогие.

Лучшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

Lexus;

Toyota;

Mazda;

Acura;

Honda;

Buick;

BMW;

Subaru;

Nissan;

Mercedes;

Cadillac;

Mini;

Lincoln;

Volkswagen.

Худшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

Volvo;

Audi;

Hyundai;

Chevrolet;

Kia;

Ford;

GMC;

Ram;

Jeep;

Tesla;

Dodge;

Chrysler.

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