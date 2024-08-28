Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины

Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины7
- 28.08.2024, 14:26
- 5,626
В список попали самые надежные и качественные модели возрастом 5-10 лет.
Для тех, кого не устраивают цены на новые автомобили, существует рынок б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели являются лучшими по мнению владельцев.
Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы. Соответствующий список отражает победителей отчетов.
В список попали самые надежные и качественные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали модели возрастом 5-10 лет, машины в основном недорогие.
Лучшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:
Lexus;
Toyota;
Mazda;
Acura;
Honda;
Buick;
BMW;
Subaru;
Nissan;
Mercedes;
Cadillac;
Mini;
Lincoln;
Volkswagen.
Худшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:
Volvo;
Audi;
Hyundai;
Chevrolet;
Kia;
Ford;
GMC;
Ram;
Jeep;
Tesla;
Dodge;
Chrysler.