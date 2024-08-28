Лукашенко рискует 2 Виталий Портников

28.08.2024, 14:44

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Диктатору лучше внимательно прочитать заявления МИД Украины.

Армия Александра Лукашенко накапливается неподалеку от белорусско-украинской границы. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные разведки.

Под видом учений вблизи границы с Украиной появляются и военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь, и значительное количество инженерной техники, техники, связанной с комплексами противовоздушной обороны, также можно заметить бывших наемников из так называемой частной военной компании «Вагнер».

Как известно, в результате так называемых договоренностей Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, которые закончились ликвидацией основателя «Вагнера», часть наемников из его компании была переведена именно на территорию Республики Беларусь.

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили, что в случае дальнейших недружественных действий со стороны Лукашенко, Украина оставляет за собой право на самооборону, тем более, если войска Республики Беларусь пересекут российско-украинскую границу, и посоветовали Лукашенко не поддаваться на давление со стороны Москвы.

Мы прекрасно понимаем, что делает белорусский диктатор. Его задача — отвлечь Вооруженные Силы Украины, чтобы усугубить ситуацию на Донецком направлении и ситуацию в Курской области Российской Федерации.

Как известно, Владимир Путин дал распоряжение своим генералам выбить украинские войска с территории Курщины уже до 1 октября. А это требует не только значительных усилий со стороны российской армии, но и уменьшения количества украинских военнослужащих, находящихся на Курщине. И Лукашенко сейчас нужно создать картину серьезной угрозы на севере Украины, чтобы заставить украинское военное командование перевести туда значительное количество резервов.

И, кстати, мы прекрасно понимаем тогда, чего стоят все эти слова белорусского главы о необходимости переговоров с Украиной, о том, что уже не за что воевать, потому что Украина уже «денацифицирована», как он недавно отмечал в интервью российскому телевидению.

Это именно дымовая завеса, за которой стоят настоящие агрессивные стремления, даже не самого Лукашенко, а его куратора Путина, который поручил ему, рядом с так называемой миролюбивой риторикой, создавать картину непосредственной угрозы для Украины на севере. И мы с вами прекрасно понимаем, что это не просто демонстрация угрозы.

Именно с территории Республики Беларусь российские агрессоры в феврале 2022 года наступали на Киев, Чернигов, другие украинские города, которые также были целью первого этапа провального путинского блицкрига.

Но Лукашенко серьезно рискует, когда соглашается со всеми прихотями своего российского коллеги, ведь белорусское общество, настроенное в отношении диктатора и его прихвостней совсем не так, как российское общество настроено в отношении Владимира Путина. Подавляющее большинство россиян разделяет имперские амбиции своего диктатора.

Я всегда отмечал, что Путин говорит голосом российского шовинизма, и именно это делает его безальтернативным главой Российской Федерации до тех пор, пока он будет продолжать агрессивные войны на постсоветском пространстве.

У белорусского общества совершенно другая картина мира. Как известно, в 2020 году подавляющее большинство граждан Республики Беларусь выступали против своего главы, который в очередной раз сфальсифицировал выборы президента Республики Беларусь. Лукашенко понадобилась вся энергия выстроенной за многие годы силовой вертикали, чтобы одержать победу над протестом белорусского народа.

Но ненависть к Лукашенко и всем тем, кто поддерживает Лукашенко, у белорусов никуда не денется. Просто страна превратилась в государство, на территории которого постоянно продолжаются репрессии против тех, кто желает свободно дышать. Белорусское общество, как это неоднократно показала социология, выступает против российско-украинской войны, не воспринимает эту войну. И, в определенной степени, способность белорусов воспринимать Лукашенко режим как нечто безальтернативное, базируется еще и на том, что Лукашенко гарантирует своим соотечественникам мир в ситуации, когда на территории обеих соседних стран, теперь уже обеих, происходят военные действия.

Но представим себе, что Лукашенко втянет Беларусь в настоящую войну, что на территории Беларуси появятся украинские войска, которые будут выбивать белорусские части с собственной территории.

Во-первых, будет ли вдохновенно воевать на территории Украины белорусская армия? У меня есть большое сомнение. Во-вторых, будут ли белорусы поддерживать силовые структуры Лукашенко в случае, если появится альтернатива этим силовым структурам? В-третьих, почему Лукашенко так уверен, что в случае, если его режиму что-то будет угрожать, Путин обязательно введет на белорусскую территорию собственные войска? Откуда у Путина столько войск, чтобы воевать и на Донетчине, и на Харьковщине, и на Курщине, удерживать позиции на Херсонщине, в Запорожской области?

Может так случиться, что вопрос сохранения Лукашенко режима окажется не среди приоритетов Путина просто потому, что для того, чтобы этот режим спасти, Путину нужны будут дополнительные ресурсы, которых у него на момент, когда Лукашенко будет просить о спасении, просто не будет физически.

И поэтому на месте белорусского диктатора я бы внимательно прочитал заявление Министерства иностранных дел Украины и три тысячи раз подумал, стоит ли ему снова ввязываться в позорную путинскую авантюру, которая может закончиться для него потерей власти, а может и свободы. Как знать, какой бывает судьба ненавистного для собственных соотечественников диктатора.

Виталий Портников, «Эспрессо»

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