NYT: Прорыв ВСУ в Курской области имел шокирующее влияние на россиян 2 28.08.2024, 14:51

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Но у Кремля другие приоритеты.

Для России отражение вторжения в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение на Донбассе. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, по мнению западных официальных лиц и военных экспертов, причина, почему России до сих пор не удалось отразить крупнейшее иностранное вторжение в ее страну со времен Второй мировой войны, проявляется не только в личном составе и отсутствии разведки на поле боя, но и в приоритетах.

«Застигнутая врасплох наступлением на Курск, Россия все еще более настроена на захват Покровска, города, который является ключевым логистическим центром на восточном Донбассе Украины», — говорится в сообщении.

«Украинское вторжение имело шокирующее влияние на россиян. Это не будет продолжаться вечно. Они соберутся вместе и отреагируют соответственно», — сказал Кристофер Г. Каволи, генерал армии США и главный командующий НАТО.

На сегодняшний день украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен почти 600 российских военных.

Официальные лица говорят, что за 3 недели после вторжения на Курском направлении, медленные, но постоянные успехи ВС РФ вблизи Покровска несмотря на ситуацию на Курщине выросли. Российские войска продолжают продвигаться к Покровску.

«Любое ослабление российского импульса, вызванное любой передислокацией, не заметно», — сказал военный аналитик Маркус Рейснер.

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