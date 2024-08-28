Тыквачок или кабаква: гродненцы вырастили странный овощ

Тыквачок или кабаква: гродненцы вырастили странный овощ3
- 28.08.2024, 14:55
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Фотофакт.
Семья гродненцев посадила рядом несколько культур в товариществе «Гарант», которое находится рядом с Коптевкой, и получила странный гибрид, пишет NewGrodno.
«Видимо, тыквы опылились от кабачков. И мы получили вот такой странный гибрид», – делится фотографиями хозяин дачи.
На одной из грядок выросла помесь кабачков и тыквы. От первых досталась расцветка, а от второй – форма.
Предыдущий сезон многим огородникам и дачникам точно запомнится. И вспоминать они будут не только сильную жару и засуху, из-за которой надо было выливать на грядки тонны воды, но и рекордные урожаи. Особенно удались в прошлом году помидоры.
Томаты весом под килограмм уже, кажется, обычное явление. Но есть и настоящие гиганты: например, это помидор из деревни Глядовичи в Мостовском районе. Его вес – почти 1,7 кг.
Как рассказала читательница, между четырех саженцев мама сделала углубление, куда кидала траву и сорняки, которые вырвали на огороде во время прополки. Несколько раз поливали яму водой. Также все помидоры замульчированы слоем соломы в августе.
Не забывали хозяева и про обработку от фитофторы.
Говорят, что и другие помидоры уродились. Больших много, но такой огромный – один. Сорт, к слову, белорусский. Называется «Большие красные», или «Нина».