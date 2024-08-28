Тыквачок или кабаква: гродненцы вырастили странный овощ 3 28.08.2024, 14:55

2,638

Фотофакт.

Семья гродненцев посадила рядом несколько культур в товариществе «Гарант», которое находится рядом с Коптевкой, и получила странный гибрид, пишет NewGrodno.

«Видимо, тыквы опылились от кабачков. И мы получили вот такой странный гибрид», – делится фотографиями хозяин дачи.

На одной из грядок выросла помесь кабачков и тыквы. От первых досталась расцветка, а от второй – форма.

Предыдущий сезон многим огородникам и дачникам точно запомнится. И вспоминать они будут не только сильную жару и засуху, из-за которой надо было выливать на грядки тонны воды, но и рекордные урожаи. Особенно удались в прошлом году помидоры.

Томаты весом под килограмм уже, кажется, обычное явление. Но есть и настоящие гиганты: например, это помидор из деревни Глядовичи в Мостовском районе. Его вес – почти 1,7 кг.

Как рассказала читательница, между четырех саженцев мама сделала углубление, куда кидала траву и сорняки, которые вырвали на огороде во время прополки. Несколько раз поливали яму водой. Также все помидоры замульчированы слоем соломы в августе.

Не забывали хозяева и про обработку от фитофторы.

Говорят, что и другие помидоры уродились. Больших много, но такой огромный – один. Сорт, к слову, белорусский. Называется «Большие красные», или «Нина».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com