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Тыквачок или кабаква: гродненцы вырастили странный овощ

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  • 28.08.2024, 14:55
  • 2,638
Тыквачок или кабаква: гродненцы вырастили странный овощ

Фотофакт.

Семья гродненцев посадила рядом несколько культур в товариществе «Гарант», которое находится рядом с Коптевкой, и получила странный гибрид, пишет NewGrodno.

«Видимо, тыквы опылились от кабачков. И мы получили вот такой странный гибрид», – делится фотографиями хозяин дачи.

На одной из грядок выросла помесь кабачков и тыквы. От первых досталась расцветка, а от второй – форма.

Предыдущий сезон многим огородникам и дачникам точно запомнится. И вспоминать они будут не только сильную жару и засуху, из-за которой надо было выливать на грядки тонны воды, но и рекордные урожаи. Особенно удались в прошлом году помидоры.

Томаты весом под килограмм уже, кажется, обычное явление. Но есть и настоящие гиганты: например, это помидор из деревни Глядовичи в Мостовском районе. Его вес – почти 1,7 кг.

Как рассказала читательница, между четырех саженцев мама сделала углубление, куда кидала траву и сорняки, которые вырвали на огороде во время прополки. Несколько раз поливали яму водой. Также все помидоры замульчированы слоем соломы в августе.

Не забывали хозяева и про обработку от фитофторы.

Говорят, что и другие помидоры уродились. Больших много, но такой огромный – один. Сорт, к слову, белорусский. Называется «Большие красные», или «Нина».

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