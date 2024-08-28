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Politico: Брат Павла Дурова также объявлен в розыск во Франции

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  • 28.08.2024, 14:58
  • 2,484
Politico: Брат Павла Дурова также объявлен в розыск во Франции

Французское тайное расследование в отношении Telegram является более широким.

Французские власти в марте выдали ордера не только на арест генерального директора Telegram Павла Дурова, а также его брата Николая, пишет Politico со ссылкой на французский административный документ, к которому получило доступ.

Документ указывает на то, что французское тайное расследование в отношении Telegram является более широким и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело касается отказа Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми.

В документе также подчеркивается «практически полное отсутствие сотрудничества Telegram» с французскими и европейскими властями. Дуровых также обвиняют в «пособничестве в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком изложении дела, хотя в документе не указано, выдан ли на него ордер.

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