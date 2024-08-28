В Беларуси будут новые тарифы за счета в долларах 1 28.08.2024, 15:03

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Белорусов ждет ряд банковских изменений.

Белорусские банки продляют периоды замены карточек клиентов, предупреждают о недоступности сервисов, анонсируют переход на новый процессинг, пишет сайт banki24.by.

Сбер Банк информировал, что в связи с переводом эмиссии корпоративных карт на другой программный комплекс срок по замене корпоративных карт путем выпуска новых продлевается до 31 октября включительно.

С 1 ноября операции по корпоративным картам, выпущенным до 27 июня, будут недоступны. Вознаграждение за выпуск и обслуживание новых корпоративных карт в целях их замены не взимается.

Паритетбанк сообщил, что в связи с переходом на новое программное обеспечение с 29 августа по 2 сентября будет недоступно:

кредитование физических лиц;

погашение кредитов банка в ЕРИП, банкоматах и кассах банка, в iParitet;

кредитование товаров в магазинах;

получение информации по кредиту в iParitet, контакт-центре, доступ к сервису «Турбокард».

Также с 23:00 28 августа по 8:30 2 сентября возможна неработоспособность до 2 часов в iParitet, связанная с обновлением информационных систем.

В БНБ-Банке рассказали, что 28 августа c 1:30 по 6:00 будут временно недоступны интернет-банк для юридических лиц и онлайн-кредитование в мобильном приложении BNB-Bank, а также возможны кратковременные перерывы в работе этого мобильного приложения.

Кроме того, 28 августа с 23:30 по 23:45 возможны сбои при пополнении счетов и карточек БНБ-Банка, внесении платежей по кредиту в БНБ-Банке через ЕРИП из мобильного и интернет-банка других банков, а 29 августа с 21:00 по 22:00 будут временно недоступны мобильный и интернет-банк для юридических лиц.

Также банк поведал, что в сентябре планирует перейти на новый процессинговый центр. В связи с этим временно приостановится возможность пополнения наличными текущего счета с помощью эмитированной к нему карточки в банкоматах БНБ-Банка и Белгазпромбанка.

Такая возможность останется в пунктах обмена валют и кассах БНБ-Банка. Пополнение счета с использованием цифровой карточки будет временно недоступно.

Для активации карточки держатель должен будет с ее помощью совершить успешную операцию, подтвержденную правильным pin-кодом (снять наличные деньги, просмотреть баланс по карточке).

Беларусбанк сообщил, что с 23:00 31 августа до 07:00 1 сентября в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут проведены технологические работы.

В связи с этим будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов). Также с 01:00 до 02:00 1 сентября в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.

МТБанк информировал, что со 2 сентября вводится тариф за обслуживание текущих (расчетных) счетов в долларах, в том числе при условии обслуживания в рамках тарифного плана услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов-юрлиц и ИП.

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