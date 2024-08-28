«Новая волна мобилизации готовится в крупнейших мегаполисах России»3
- 28.08.2024, 15:19
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Экс-депутат Госдумы раскрыл дилетантский план Кремля.
В интервью «Главреду» бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал, как в России готовятся к мобилизации. Эксперт раскрыл, какое количество военнослужащих планирует призвать Россия в рамках новой волны мобилизации.
«Точных цифр я не знаю, но мне известно, что поручили некоторым военкоматам в городах. Размах дилетантский - планируют мобилизовать примерно 800 тысяч человек или даже больше. Но собеседники говорят, что военкоматы, похоже, такую разнарядку не выполнят, потому что им дали слишком мало времени. В военкоматах уже говорят: ребята, такое количество мы не можем переварить. Их же надо чем-то кормить, обмундировать, обеспечить ночлег. Куда их всех девать? Вы ставите нереальные сроки и цифры», - отметил Гудков.
Бывший депутат Госдумы заявил, что цифры действительно большие.
«Акцентирую внимание на том, что новая волна мобилизации готовится в крупнейших мегаполисах России: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах», - отметил Гудков.
Также политик рассказал, что это все известно от многих товарищей, которые в определенной степени причастны к этим процессам. Россия на девяносто процентов готова объявить мобилизацию. Далее - только политическое решение.