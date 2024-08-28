«У Лукашенко прогрессирует раздвоение личности» 7 28.08.2024, 15:20

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Дед совсем плох.

Лукашенко на Республиканском педагогическом совете заявил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России». Диктатору также привиделись войска НАТО под Смоленском.

Читатели сайта Charter97.org прокомментировали бредовые заявления диктатора:

«Все его заявления направлены в сторону Мордора, для его «заклятого друга». Мне предлагают, но я «верен тебе до гроба», цени мою преданность. Все его речевки сочиняют очень неумные пропагандисты из «Пула Первого», надо полагать. Он крутится, как «волчок» — и нашим, и вашим, глядя, чья возьмет верх на фронте. Сегодня политика «империи зла» (а следом и хунты Лукоморья) держится на фронте. А дела там — катастрофа. Вот и выдает бред, выдуманный для Путина».

«Тараканы в его голове не знают покоя! То они за белых, то за красных...»

«Мало того, что придурок с мозаичной шизофренией считает себя президентом, так еще с каждым днем все больше и больше у этого идиота прогрессирует раздвоение личности».

«То, что говорит Лукашенко, уже давным-давно ни на что не влияет. Не вижу смысла тратить время (то есть свою жизнь) на обсуждение негармоничных колебаний воздуха, то есть шума».

«Господи, никогда никакой конкретики, сплошное колхозное плявузгание. Как эта гнида уже надоела!»

«Колдырь танцует уже не по-детски! Разгадать его ребусы довольно трудно, но общая ситуация уже проглядывается. Если перевести всю эту муру на человеческий язык, то Лукашенко, вероятно, уже крепко взяли за клубни. С одной стороны — Китай, с другой стороны — Россия. И мне кажется, что Вольфович сейчас — один из злейших врагов Лукашенко. Этот татарский манкурт наверняка получил задание втянуть Беларусь в войну любым способом, но КГБ пока еще сдерживает эти планы. Между рашистами и лукашистами идет скрытая контра, хотя на публику они еще продолжают корчить из себя «друзей» и сушить зубы. Лукашенко сейчас пытается найти защиту у китайцев, чтобы они хоть как-то смогли разрулить его цугцванг и не допустить блокировки своего экспорта в Европу. Регулярные залеты «шахедов» в Беларусь — это явный признак того, что на лукашистов давят уже по-взрослому, и «черный лебедь» может прилететь откуда не ждали. Я уверен, что «Валет» сейчас смертельно боится «новичка» или пули от «русских братьев».

«Лукашенко с такими заявлениями очень рискует. С одной стороны, он говорит Кремлю, что остается с ними и надеется на помощь от них. Но Кремль ему уже ничего нового и большего предложить не может. И еще оказывается, что он уже на 1% готов сотрудничать с НАТО, просто пока «предложения недостаточно хорошие». В Кремле ведь подумают: «А вдруг те «предложения» улучшатся, или просто наши 99% сократятся из-за развития нынешней ситуации?»

«Что-то резко риторика поменялась у диктатора. Или Путин давит, чтобы втянуть Беларусь в эту заварушку. Скорее, это игра на публику, чтобы показали, какой он весь жалкий. Вот только в Украине бульбофюреру уже никто не верит, мы помним, откуда готовилось нападение».

«Морально и ментально слабый вояка под боком и даром не нужен. Хуже противника».

«Обыкновенный торг и показуха, больше ему ничего и не остается: открыто откажет Путину — его убьют, вступит в войну — его убьют, причем сами белорусы и убьют. Остается только одно — пропетлять между двух огней».

«Да, он опять якобы «знает что-то важное», но «не может сказать» (подвариант — «скажу потом»), и это повторяется примерно раз в полгода. Проходит время — ничего не говорит. Забывает. Дед плох».

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