СМИ: США в среду представят первый истребитель F-35 для Польши 28.08.2024, 15:41

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Образец имеет заводское обозначение AZ-01.

В США в среду, 28 августа, состоится презентация первого многоцелевого истребителя F-35, который получит Польша.

Об этом стало известно RMF24.

Презентация состоится на заводе в Форт-Верте. Министерство обороны Польши будут представлять заместители министра Павел Бейда и Цезарий Томчик.

Образец, который будет представлен в среду, имеет заводское обозначение AZ-01. Он сойдет с конвейера длиной более километра.

В свою очередь глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится в четверг в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.

31 января 2020 года Минобороны Польши подписало контракт на поставку 32 самолетов F-35A. Контракт также предусматривал пакет логистических услуг и обучение.

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