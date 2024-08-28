СМИ: США в среду представят первый истребитель F-35 для Польши
- 28.08.2024, 15:41
- 1,224
Образец имеет заводское обозначение AZ-01.
В США в среду, 28 августа, состоится презентация первого многоцелевого истребителя F-35, который получит Польша.
Об этом стало известно RMF24.
Презентация состоится на заводе в Форт-Верте. Министерство обороны Польши будут представлять заместители министра Павел Бейда и Цезарий Томчик.
Образец, который будет представлен в среду, имеет заводское обозначение AZ-01. Он сойдет с конвейера длиной более километра.
В свою очередь глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится в четверг в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.
31 января 2020 года Минобороны Польши подписало контракт на поставку 32 самолетов F-35A. Контракт также предусматривал пакет логистических услуг и обучение.