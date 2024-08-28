Курская операция: ВСУ вышли на новый уровень применения КАБов 28.08.2024, 15:49

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Украинские военнослужащие бьют западными авиационными боеприпасами точно в цель.

Авиация Вооруженных сил Украины вышла на новый уровень применения корректируемых авиационных бомб (КАБ) в Курской области РФ.

Об этом «Апострофу» рассказал бывший начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, украинские военнослужащие бьют западными авиационными боеприпасами точно в цель, в отличие от россиян, у которых бомбы не являются высокоточными.

«Мы утюжим рашистов на Курщине КАБами иностранного производства. Причем пуляем бомбы не куда попало, как это делают они, а целенаправленно уничтожаем их позиции, мосты, склады, командные пункты. Потому что западные КАБы высокоточны. В Курской области мы применяем КАБы лучше», - объяснил Игнат.

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