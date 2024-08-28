Эта фотография потрясла мир
- Александр Роднянский
- 28.08.2024, 15:56
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Она говорит о многом.
После всех заявлений и выступлений, криков и проклятий, всего написанного о «геноциде», «апартеиде», «оккупации», «кровожадности» сионистов, эти самые сионисты (проще говоря, евреи) освободили Фархана Аль-Кади (проще говоря, мусульманина) из плена ХАМАСа («настоящих» мусульман).
Повторю еще раз: евреи освободили мусульманина из мусульманского плена.
Это как?
Вчера в результате спецоперации Армии обороны Израиля и ШАБАКа из плена в Газе был спасен израильский заложник Каид Фархан Аль-Кади.
Аль-Кади 52 года, он бедуин, отец 11 детей.
Жил в бедуинской общине недалеко от города Рахат и работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген. Террористы похитили его 7 октября, он провел в плену 326 дней.
После освобождения Каида Фархана Аль-Кади доставили в одну из больниц Израиля, где он встретился со свой семьей. За время плена Аль-Кади похудел на 25 килограмм…
На этой фотографии Фархан с еврейским доктором в кипе.
Есть ещё одна фотография, более впечатляющая несведущих, где он запечатлен со своим спасителем, командиром 162-й бригады ЦАХАЛа Ицхаком Коэном.
Очень надеюсь, что эти фото помогут понять простую истину, известную всем, кто хочет ее знать:
люди всегда остаются людьми.
А террористы — террористами, как их ни называют в ООН или в западном медиа — «народ Газы», «несчастные палестинцы» или «жертвы оккупации».
Эта фотография и есть настоящий Израиль, больше 20% жителей которого мусульмане, обладающие всеми правами и свободами граждан страны. Арабы, представленные во всех сферах жизни Израиля — от парламента и Верховного Суда до правительства, университетов и научных центров. Страны, в которой арабский судья может отправить в тюрьму еврейского президента. Страны, окруженной десятками созданных в 20-м веке и далеких от демократии арабских государств, в подавляющем большинстве которых евреям запрещено жить и отрицается право на существование государства Израиль.
Вчера Израиль был счастлив. Ещё один заложник на свободе. Осталось 108.
Александр Роднянский, Telegram