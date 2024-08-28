Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский

28.08.2024, 15:56

5,370

Она говорит о многом.

После всех заявлений и выступлений, криков и проклятий, всего написанного о «геноциде», «апартеиде», «оккупации», «кровожадности» сионистов, эти самые сионисты (проще говоря, евреи) освободили Фархана Аль-Кади (проще говоря, мусульманина) из плена ХАМАСа («настоящих» мусульман).

Повторю еще раз: евреи освободили мусульманина из мусульманского плена.

Это как?

Вчера в результате спецоперации Армии обороны Израиля и ШАБАКа из плена в Газе был спасен израильский заложник Каид Фархан Аль-Кади.

Аль-Кади 52 года, он бедуин, отец 11 детей.

Жил в бедуинской общине недалеко от города Рахат и работал охранником на упаковочной фабрике в кибуце Маген. Террористы похитили его 7 октября, он провел в плену 326 дней.

После освобождения Каида Фархана Аль-Кади доставили в одну из больниц Израиля, где он встретился со свой семьей. За время плена Аль-Кади похудел на 25 килограмм…

На этой фотографии Фархан с еврейским доктором в кипе.

Есть ещё одна фотография, более впечатляющая несведущих, где он запечатлен со своим спасителем, командиром 162-й бригады ЦАХАЛа Ицхаком Коэном.

Очень надеюсь, что эти фото помогут понять простую истину, известную всем, кто хочет ее знать:

люди всегда остаются людьми.

А террористы — террористами, как их ни называют в ООН или в западном медиа — «народ Газы», «несчастные палестинцы» или «жертвы оккупации».

Эта фотография и есть настоящий Израиль, больше 20% жителей которого мусульмане, обладающие всеми правами и свободами граждан страны. Арабы, представленные во всех сферах жизни Израиля — от парламента и Верховного Суда до правительства, университетов и научных центров. Страны, в которой арабский судья может отправить в тюрьму еврейского президента. Страны, окруженной десятками созданных в 20-м веке и далеких от демократии арабских государств, в подавляющем большинстве которых евреям запрещено жить и отрицается право на существование государства Израиль.

Вчера Израиль был счастлив. Ещё один заложник на свободе. Осталось 108.

Александр Роднянский, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com