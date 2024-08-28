«Вполне хватает, чтобы комфортно жить и обеспечивать семью» 28.08.2024, 16:02

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Как белорус работает охранником в Biedronka.

Сергей (имя изменено) уже 13 лет работает в охране магазинов. 10 лет он был охранником супермаркета в небольшом белорусском городе, а последние три года работает в Польше — в сети магазинов Biedronka. В беседе с MOST он сравнил условия труда, зарплаты и способы борьбы с магазинными ворами в двух странах.

Делаю вид, что выхожу покурить

Мужчина признаётся, что в родном белорусском городе обстановка была спокойнее: там он предотвращал 15-17 краж в месяц. А в Biedronka, говорит Сергей, он ловит ежемесячно по 20-25 воров.

Практика противодействия кражам во всех странах примерно одинаковая, утверждает Сергей.

Охранник находится в специальной комнате перед мониторами, куда передаётся картинка с камер, установленных в торговом зале. Так он видит, кто из посетителей кладёт товар с полки к себе в корзину, а кто — в карман или за пазуху.

Заметив кражу, охранник направляется к выходу и делает вид, что выходит на улицу — «просто покурить». А когда вор появляется на крыльце магазина, секьюрити встречает его и просит пройти обратно к кассе. В этот момент могут возникнуть сложности, говорит Сергей, так как нарушитель не всегда выполняет просьбу. Чтобы вор подчинился, «удобнее всего вогнать его в шоковое состояние» — повысить голос или даже применить силу.

«В Беларуси по закону нужно поступать так же, но никто этого не делает»

По словам Сергея, в Беларуси охранники нередко злоупотребляют насилием. Сотрудник магазина может, например, взять посетителя «за грудки», грубо прижать или швырнуть его в стену. Тогда тот сильно пугается и делает всё, что прикажут.

Сергей даже знает случаи, когда белорусские секьюрити без объяснений били нарушителя кулаком живот. В Польше так вести себя нельзя, утверждает он.

— Я должен заставить воришку пройти к кассе только путём переговоров. Если он отказывается, я просто его не отпускаю и даю понять, что подчиниться ему в любом случае придётся. Единственный случай, когда я могу применить силу, — это если нарушитель приблизится ко мне ближе, чем на полметра — тогда я имею право на самооборону. И вначале я предупреждаю своего собеседника об этом. Самое интересное, что в Беларуси по закону нужно поступать точно так же, но никто этого не делает, — говорит Сергей.

В Польше один охранник, а не четверо, а воров ловят эффективнее

У кассы Сергей обычно просит вора просто вернуть товар. Говорит, поступает так в 70% случаев. А если хочет привлечь нарушителя к ответственности, вызывает управляющую магазином. Та звонит в полицию. Стражи правопорядка по приезде чаще всего штрафуют вора на 500 злотых и уезжают. Но в некоторых случаях забирают в участок. Туда же отправляется и охранник для дачи показаний. Такое происходит минимум один-два раза в месяц.

Белорус отмечает, что в Польше по-другому устроена система предотвращения краж. В Беларуси даже в небольшом магазине на одной смене могут работать четыре охранника, и минимум одного из них заставляют постоянно гулять по залу. Но для поддержания, уверен Сергей, порядка вполне хватает и одного сотрудника, ведь кражи обнаруживают чаще всего по камерам видеонаблюдения. А от ходящего по залу охранника вор всё равно спрячется.

Одна из причин, по которой число пойманных нарушителей в Польше выше, заключается в том, что охранники здесь обязаны пересчитывать товар.

— Раз в несколько дней я могу проверить количество бутылок виски определённой марки. Если по чекам что-то не сходится, начинаю отсматривать записи камер наблюдения за последние несколько дней. Если обнаружу на них воришку, делаю скриншот и запоминаю его лицо. Как правило, он придёт в этот же магазин ещё не раз. Поэтому я могу его словить. В Беларуси ничего подобного никто не делает. Получается, что насилие здесь охранники применяют реже, но воров ловят эффективно. И это при том, что в магазине, как правило, один сотрудник, а не четверо, — рассказывает Сергей.

«Жёстче всего надо наказывать алкоголиков, которые крадут выпивку»

Руководство польских магазинов требует, чтобы охранник предотвращал определённое число краж в месяц. Сергей знает примеры, когда его коллеги ловили по 60 воров в месяц и почти в каждом случае доводили дело до полиции. Но белорус считает это перебором. Он не видит смысла в таком фанатичном выполнении работы. Многих нарушителей, по его мнению, можно просто заставить положить товар на место и отпустить, особенно если речь идёт о детях.

— Начальство с самого начала предупредило меня, что жёстче всего надо наказывать алкоголиков, которые крадут выпивку. А ещё до полиции нужно доводить случаи с кражами на крупные суммы. Во всех остальных ситуациях я и большинство охранников сами решаем, как действовать.

«Даже если я опаздываю на два часа, начальник говорит со мной вежливо»

Белорус отмечает большую разницу во взаимоотношениях начальства и подчинённых в Беларуси и Польше. В Беларуси, по словам Сергея, считается нормальным, когда управляющий может повысить голос на охранника магазина просто потому, что у него плохое настроение. Охранник при этом никаких претензий предъявить не может. В Польше такое поведение управляющих непозволительно.

— Проблем в отношениях с начальством лично у меня не возникало. В Польше есть законы, которые многих сдерживают. Не могу сказать точно, но я слышал, что сотрудник может заявить о дискриминации со стороны начальства — этой статьи руководители тут очень боятся. Поэтому даже если я, например, опаздываю на работу на два часа, начальник звонит мне и вежливым тоном спрашивает, что случилось, — говорит Сергей.

В случае опоздания есть возможность отработать пропущенные часы в другой день.

Нравится белорусу в Польше и то, что он сам может составлять свой график. В Беларуси о таком не приходилось и мечтать: «Сказали работать с 09:00 до 18:00, и ничего изменить никто не может».

Зарплата в Польше в пять раз выше

Ещё одно отличие, которое отмечает Сергей, — форма одежды. На родине, признаётся он, форму нельзя снимать на работе, а в Польше можно договориться ходить в своей одежде даже несколько дней подряд.

Но главное отличие — в уровне зарплат. В Беларуси у мужчины она всегда была меньше 1000 белорусских рублей. В его небольшом городе охранникам нередко предлагали работать и за 300—400 рублей в месяц, и желающие были. Сейчас же Сергей получает более 6 тыс. злотых в месяц (более 5 тыс. белорусских рублей) — этого, по его словам, вполне хватает, чтобы комфортно жить и обеспечивать семью.

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