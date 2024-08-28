На росТВ рассказывают о «пользе» от захвата ВСУ части Курской области
- 28.08.2024, 16:07
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Россиян призвали «искать позитив» в оккупации.
После захвата ВСУ части Курской области российские пропагандисты начали советовать своим гражданам искать в этом позитив.
На эти мысли их изо всех сил наталкивают как в «z-пабликах», так и на федеральном телевидении.
Например, один из ведущих «Первого канала» Михаил Леонтьев утверждает, что во вторжении украинской армии приграничные районы РФ «есть одна безусловная польза».
«Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках, разменах — накрывается. Надолго. Если не навсегда», — объяснил он своим согражданам.
«Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках и разменах накрывается». На Первом канале россиянам объяснили пользу от вторжения ВСУ в Курскую область— SOTA (@Sota_Vision) August 26, 2024
Ведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев заявил в эфире Первого канала, что он вторжения ВСУ в Курскую область… pic.twitter.com/CaaAvPIu6M