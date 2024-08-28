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На росТВ рассказывают о «пользе» от захвата ВСУ части Курской области

  • 28.08.2024, 16:07
  • 1,586
На росТВ рассказывают о «пользе» от захвата ВСУ части Курской области

Россиян призвали «искать позитив» в оккупации.

После захвата ВСУ части Курской области российские пропагандисты начали советовать своим гражданам искать в этом позитив.

На эти мысли их изо всех сил наталкивают как в «z-пабликах», так и на федеральном телевидении.

Например, один из ведущих «Первого канала» Михаил Леонтьев утверждает, что во вторжении украинской армии приграничные районы РФ «есть одна безусловная польза».

«Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках, разменах — накрывается. Надолго. Если не навсегда», — объяснил он своим согражданам.

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