На росТВ рассказывают о «пользе» от захвата ВСУ части Курской области 28.08.2024, 16:07

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Россиян призвали «искать позитив» в оккупации.

После захвата ВСУ части Курской области российские пропагандисты начали советовать своим гражданам искать в этом позитив.

На эти мысли их изо всех сил наталкивают как в «z-пабликах», так и на федеральном телевидении.

Например, один из ведущих «Первого канала» Михаил Леонтьев утверждает, что во вторжении украинской армии приграничные районы РФ «есть одна безусловная польза».

«Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках, разменах — накрывается. Надолго. Если не навсегда», — объяснил он своим согражданам.

«Вся эта крысиная возня вокруг переговоров, каких-то сделках и разменах накрывается». На Первом канале россиянам объяснили пользу от вторжения ВСУ в Курскую область



Ведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев заявил в эфире Первого канала, что он вторжения ВСУ в Курскую область… pic.twitter.com/CaaAvPIu6M — SOTA (@Sota_Vision) August 26, 2024

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