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Минчанин снимал TikTok, а его в это время обокрали

  • 28.08.2024, 16:17
Минчанин снимал TikTok, а его в это время обокрали

Вора быстро нашли.

В минскую милицию обратился 24-летний парень с жалобой, что кто-то украл у него рюкзак, пока он снимал с друзьями видео для своей страницы в социальной сети.

Вора быстро нашли: им оказался 43-летний безработный минчанин, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчина забрал себе более 700 рублей, а остальное содержимое и сам рюкзак выбросил в мусорный бак. По словам задержанного, деньги собирался потратить на личные нужды, но не успел, потому что был задержан.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело за кражу.

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