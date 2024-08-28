Минчанин снимал TikTok, а его в это время обокрали
- 28.08.2024, 16:17
Вора быстро нашли.
В минскую милицию обратился 24-летний парень с жалобой, что кто-то украл у него рюкзак, пока он снимал с друзьями видео для своей страницы в социальной сети.
Вора быстро нашли: им оказался 43-летний безработный минчанин, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Мужчина забрал себе более 700 рублей, а остальное содержимое и сам рюкзак выбросил в мусорный бак. По словам задержанного, деньги собирался потратить на личные нужды, но не успел, потому что был задержан.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело за кражу.