Песков и «Зазеркалье» Телеграм-канал «Русский декаданс»

28.08.2024, 16:20

Кремль занимается искажением реальности.

Кремль утверждает, что в Курскую область не сгоняют призывников.

Песков говорит, что вот эти срочники, охранявшие границу Курской области от прорыва ВСУ в начале наступления и взятые впоследствии в плен, — не существуют, они не с нами в одной комнате.

«Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности и не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — пояснил Песков. Кого тогда недавно обменивали — остается загадкой. Или ВСУ ловили исключительно ахматовцев?

Осторожно, реальность искажается. Следующая станция — «Зазеркалье».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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