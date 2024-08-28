Песков и «Зазеркалье»
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 28.08.2024, 16:20
Кремль занимается искажением реальности.
Кремль утверждает, что в Курскую область не сгоняют призывников.
Песков говорит, что вот эти срочники, охранявшие границу Курской области от прорыва ВСУ в начале наступления и взятые впоследствии в плен, — не существуют, они не с нами в одной комнате.
«Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности и не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — пояснил Песков. Кого тогда недавно обменивали — остается загадкой. Или ВСУ ловили исключительно ахматовцев?
Осторожно, реальность искажается. Следующая станция — «Зазеркалье».
Телеграм-канал «Русский декаданс»