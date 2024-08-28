Bloomberg: Орбан и Фицо попались на вранье

Bloomberg: Орбан и Фицо попались на вранье1
- 28.08.2024, 16:35
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В связи с транзитом российской нефти через Украину.
Экспорт сырой нефти из России в Венгрию и Словакию через Украину в июле оставался на нормальном уровне, несмотря на санкции Киева в отношении компании «Лукойл».
Недостающие объемы поставок заменила российская компания «Татнефть», сообщает Bloomberg.
Украина ужесточила ограничения против второго по величине производителя нефти в России из-за военной агрессии Кремля, фактически запретив компании Лукойл транзит сырой нефти через свою территорию с конца июня.
Санкции против «Лукойла» затронули Венгрию и Словакию, страны, не имеющие выхода к морю, которые продолжили импортировать российские баррели по трубопроводу Дружба через Украину после получения временных исключений из энергетических санкций Европейского союза.
В июле Россия экспортировала около 436 тыс. тонн сырой нефти в Венгрию и около 356 тыс. тонн в Словакию через Украину, заявил источник агентства. Это увеличение общих потоков с июня и соответствует уровням, наблюдавшимся ранее в 2024 году.
По словам источника, «Лукойл» прекратил поставки в июле, но российский производитель «Татнефть» заменил большую часть поставок, увеличив экспорт в Венгрию и Словакию.
На «Лукойл» приходилось до половины поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинские чиновники также заявили, что транзит нефти в направлении двух стран ЕС оставался стабильным в июле.
Сокращение поставок российской сырой нефти в Венгрию и Словакию до июля могло быть связано с ежегодным техническим обслуживанием на нефтеперерабатывающих заводах компании Mol Nyrt в этих двух странах, отметило агентство.