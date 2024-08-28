Мошенники изобрели новую схему «развода» 4 28.08.2024, 16:42

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Одна минчанка уже потеряла большую сумму.

Минчанка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её, что кто-то пытается оформить рассрочку через её аккаунт на Wildberries. В результате женщина потеряла более 35 тысяч рублей, сообщили в милиции.

Аферисты воспользовались тем, что жительница Минска имела учетную запись на маркетплейсе Wildberries. Неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора, позвонил ей в мессенджере и заявил, что с её телефонного номера мошенники пытаются взять кредит на ноутбук через аккаунт на Wildberries.

Затем женщину соединили с якобы сотрудником финансовой милиции, который подтвердил, что мошенники оформили кредит от её имени и используют эти средства для незаконных операций. Он также сообщил, что в её квартире планируется обыск, и могут быть изъяты все незадекларированные средства. Чтобы избежать этого, ей предложили перевести деньги на специальный счет.

— Находятся со мной все время на связи, не отпускают, давят психологически, — описала женщина свое общение с собеседниками.

В итоге минчанка поверила и перевела более 35 тысяч рублей на счета аферистов. Но это еще не все: мошенники манипуляциями убедили женщину сдать ювелирные изделия в ломбард, а деньги также перевести на «безопасный счет».

О том, что она стала жертвой аферистов, горожанке объяснил сын, которому она спустя некоторое время рассказала о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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