Павла Дурова доставили в суд в Париже
- 28.08.2024, 16:44
- 3,116
Его могут арестовать.
В среду, 28 августа, сооснователя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже для возможного предъявления обвинения.
Об этом сообщают Le Figaro и AFP.
Срок содержания Дурова под стражей истек во второй половине дня. На заседании будет рассмотрен вопрос о его аресте и возможном предъявлении обвинения.
24 августа французские телеканалы TF1 и BFMTV со ссылкой на источники сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже.
Его задержали по инициативе Воздушно-транспортной жандармерии Франции, поскольку его имя оказалось в списке разыскиваемых лиц в стране.
39-летний предприниматель прилетел в столицу Франции из Азербайджана на частном самолете. Вместе с ним были охранник и женщина, имя которой журналисты пока не разглашают.
Французская полиция предъявила Дурову обвинения в 12 преступлениях, связанных с его пассивностью в отношении преступлений, совершенных на платформе Telegram. Ему инкриминируют участие в распространении наркотиков, киберпреступлениях, мошенничестве, хранении порноконтента, отмывании денег и прочее.