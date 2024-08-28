Павла Дурова доставили в суд в Париже 28.08.2024, 16:44

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Его могут арестовать.

В среду, 28 августа, сооснователя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже для возможного предъявления обвинения.

Об этом сообщают Le Figaro и AFP.

Срок содержания Дурова под стражей истек во второй половине дня. На заседании будет рассмотрен вопрос о его аресте и возможном предъявлении обвинения.

24 августа французские телеканалы TF1 и BFMTV со ссылкой на источники сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже.

Его задержали по инициативе Воздушно-транспортной жандармерии Франции, поскольку его имя оказалось в списке разыскиваемых лиц в стране.

39-летний предприниматель прилетел в столицу Франции из Азербайджана на частном самолете. Вместе с ним были охранник и женщина, имя которой журналисты пока не разглашают.

Французская полиция предъявила Дурову обвинения в 12 преступлениях, связанных с его пассивностью в отношении преступлений, совершенных на платформе Telegram. Ему инкриминируют участие в распространении наркотиков, киберпреступлениях, мошенничестве, хранении порноконтента, отмывании денег и прочее.

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