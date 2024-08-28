В тюрьме умер еще один белорусский политзаключенный 4 28.08.2024, 16:47

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Трагедия произошла в 2023 году, но о ней стало известно только сегодня.

2 августа 2023 года в тюрьме в Жодино умер заключенный, осужденный по политическим статьям, об этом «Медиазоне» стало известно от собственного источника.

Мужчина не был признан политзаключенным правозащитными организациями. Его имя не называется в целях безопасности семьи.

В распоряжении редакции есть его имя, фото свидетельства о смерти, а также фото его могилы. Причина смерти — внутримозговое кровоизлияние, сопряженное с артериальной гипертензией, как указано в документах.

В ноябре 2022 года умерший мужчина был приговорен к 3 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361, УК), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Как узнало «Радыё Свабода», жена и сын политзаключенного — те самые белорусы, которых на днях депортировали из Швеции.

Это как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

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