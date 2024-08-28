Украинские нацгвардейцы взяли в плен российских оккупантов 28.08.2024, 17:04

3,862

Видеофакт.

Бойцы пятого батальона бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Рубеж» в результате ближнего боя где-то на Лимано-Купянском направлении взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Telegram, обнародовав соответствующее видео с пленными, которые благодарят украинских гвардейцев за эвакуацию с поля боя и медицинскую помощь.

В комментарии указано: «Воины во время контактного боя убедили противников сложить оружие и сдаться в плен. После этого под обстрелами группа эвакуировала раненых с обеих сторон».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com