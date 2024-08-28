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Украинские нацгвардейцы взяли в плен российских оккупантов

  • 28.08.2024, 17:04
  • 3,862
Украинские нацгвардейцы взяли в плен российских оккупантов

Видеофакт.

Бойцы пятого батальона бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Рубеж» в результате ближнего боя где-то на Лимано-Купянском направлении взяли в плен двух российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ в Telegram, обнародовав соответствующее видео с пленными, которые благодарят украинских гвардейцев за эвакуацию с поля боя и медицинскую помощь.

В комментарии указано: «Воины во время контактного боя убедили противников сложить оружие и сдаться в плен. После этого под обстрелами группа эвакуировала раненых с обеих сторон».

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