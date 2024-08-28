«Это из какой реальности?»7
- 28.08.2024, 17:14
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В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД.
На днях жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра «Минск-Арена» необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак «Уступите дорогу», а по рисунку — «Впереди пешеходный переход» (только без зебры), пишет telegraf.news.
Необычной находкой поделились в Telegram-канале «Минск и минчанин», одновременно задавшись вопросом: «Из какой реальности этот знак?» И действительно, непонятно. Однако, если учесть, что его поставили на велосипедной дорожке, скорее всего автор имел ввиду, что нужно снизить скорость и пропустить пешехода.