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«Это из какой реальности?»

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  • 28.08.2024, 17:14
  • 5,626
«Это из какой реальности?»

В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД.

На днях жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра «Минск-Арена» необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак «Уступите дорогу», а по рисунку — «Впереди пешеходный переход» (только без зебры), пишет telegraf.news.

Необычной находкой поделились в Telegram-канале «Минск и минчанин», одновременно задавшись вопросом: «Из какой реальности этот знак?» И действительно, непонятно. Однако, если учесть, что его поставили на велосипедной дорожке, скорее всего автор имел ввиду, что нужно снизить скорость и пропустить пешехода.

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