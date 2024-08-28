BFMTV: Павла Дурова отпустили из-под стражи 14 28.08.2024, 17:23

8,924

(Обновлено) Смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.

В среду, 28 августа, соучредителя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи во Франции. Об этом сообщает BFMTV.

Это не значит, что предпринимателя освободили, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.

«Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня.

Бизнесмена задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном джете из Азербайджана.

Во Франции Дурову может грозить 20 лет тюрьмы. Как считает французское следствие, Павел является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com