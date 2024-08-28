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BFMTV: Павла Дурова отпустили из-под стражи

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  • 28.08.2024, 17:23
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BFMTV: Павла Дурова отпустили из-под стражи

(Обновлено) Смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.

В среду, 28 августа, соучредителя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи во Франции. Об этом сообщает BFMTV.

Это не значит, что предпринимателя освободили, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.

«Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня.

Бизнесмена задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном джете из Азербайджана.

Во Франции Дурову может грозить 20 лет тюрьмы. Как считает французское следствие, Павел является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram

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