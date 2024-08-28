В Ляховичах сгорел школьный автобус

В Ляховичах сгорел школьный автобус2
- 28.08.2024, 17:41
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Один человек пострадал.
Днем 28 августа спасатели получили сообщение о пожаре на улице Октябрьской в Ляховичах, где загорелся школьный автобус. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило салон автобуса марки ПАЗ, припаркованного у дома.
На момент возгорания внутри автобуса никого не было, однако при попытке потушить пожар пострадал 52-летний водитель, который получил ожоги и был госпитализирован, сообщили в МЧС.
Пожарные оперативно справились с огнем, но он успел уничтожить салон, повредить моторный отсек и лакокрасочное покрытие транспортного средства. Причина возгорания пока неизвестна, ведется расследование.