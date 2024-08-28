Стало известно, как ВСУ сбили российский Су-25
- 28.08.2024, 17:55
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Украинские бойцы поделились подробностями успешной операции.
В 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ рассказали, как сбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).
«Это не так просто, ведь российские пилоты тоже жить хотят. Они там и тепловые ловушки отстреливают, и тому подобное. Здесь играет роль не столько подготовка, сколько быстрая реакция и умение оператора ПЗРК», - рассказал пресс-офицер 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов, передает «24 канал».
Он также напомнил, что Су-25 представляют значительную угрозу для пехоты на фронте, ведь является носителем большого количества вооружения.
«Су-25 - штурмовик, на который можно установить достаточно много вооружения. Его работа - уничтожать позиции и укрепрайоны противника. Это достаточно серьезное оружие на фронте против пехоты», - отметил военный.