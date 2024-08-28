Власти «подоят» мобильных операторов, но частично засекретили, кто получит «молоко» 2 28.08.2024, 18:08

Похоже, чиновники прикрылись заботой о населении.

Мобильные операторы с 1 апреля 2025 года должны будут предлагать населению обязательный базовый социальный тариф. Это требование содержится в указе Александра Лукашенко, который 28 августа опубликовали на национальном правовом интернет-портале, передает «Зеркало».

Что будет входить в базовый тариф?

Так, в указе прописано, что мобильные операторы должны с 1 апреля 2025 года предлагать населению тарифный план с базовым объемом услуг сотовой

связи. В него должны входить определенные количество минут для звонков во все сети в Беларуси, интернет-трафика, а также СМС-сообщений. При этом их конкретный объем не прописан в этом указе.

При этом для мобильных операторов введут «потолок» по прибыли, которую они смогут закладывать при расчете стоимости базового социального тарифа.

Примечательно, что похожие тарифы, о которых говорится в указе Лукашенко, уже есть у всех игроков этого рынка. Поэтому нынешнее требование выглядит, мягко говоря, запоздалым. Не исключено, что его прописали для создания социальной направленности — как заботу о населении. Но истинная цель указа может проясниться, если вчитаться, на что собираются собрать денег с мобильных операторов (об этом — ниже).

Мобильных операторов «подоят» (частично засекретили, кто получит эти средства)

Мобильные компании должны будут каждый год отдавать государству не меньше 20% чистой прибыли (сумма после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей) от продажи услуг сотовой связи. Куда пойдут эти средства? Можно выделить два направления.

Первое — на строительство новых объектов и линий электросвязи, а также модернизацию и оснащение действующих объектов и линий электросвязи, оборудование и информационные системы (в том числе программное обеспечение).

Второе направление — инвестиционные проекты, а также пилотных в сфере цифрового развития, которые утвердит Минкомсвязи и информатизации. Сюда также входит одно засекреченное направление, куда пойдут эти средства. Только указано, что «для служебного пользования». Но это важный момент. Потому что чиновники придумали специальную формулу: разницу между суммами отчислений по первому и второму направлениям нужно будет перечислить в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи. Что это может означать на практике? Получается, что сотовые операторы не смогут направлять эти 20% и более чистой прибыли только на улучшение инфраструктуры, потому что чем больше будет разбежка между первым и вторым направлениями для перечисления денег, тем больше будет сумма, которую надо отправить в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи.

С 1 января 2027 года мобильные операторы должны будут вести раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов для формирования себестоимости по разным видам услуг сотовой связи.

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