Экс-директор футбольного солигорского «Шахтера» получил 6 лет колонии 28.08.2024, 18:30

Его бывший зам — 7 лет.

Бывший директор футбольного солигорского «Шахтера» Александр Марченко получил шесть лет колонии. Его признали виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, то есть по статье 210 УК, передает «Наша Нiва».

Евгений Култаев-младший, который отвечал в клубе за работу с болельщиками, приговорен к семи годам лишения свободы по той же статье.

Как сообщают близкие к силовикам каналы, российский Евгений Култаев-старший, который отвечал в «Шахтере» за трансферы, находится в розыске. По некоторым данным, он уехал в Латвию.

Проблемы у «Шахтера» начались в январе 2023 года. Тогда клуб обвинили во влиянии на результаты нескольких матчей в чемпионском сезоне-2022, в том числе путем подкупа. Титула клуб в итоге лишили, также у «Шахтера» отняли 30 очков в прошлом сезоне и 20 — в нынешнем.

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