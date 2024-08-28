Экс-директор футбольного солигорского «Шахтера» получил 6 лет колонии
- 28.08.2024, 18:30
Его бывший зам — 7 лет.
Бывший директор футбольного солигорского «Шахтера» Александр Марченко получил шесть лет колонии. Его признали виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, то есть по статье 210 УК, передает «Наша Нiва».
Евгений Култаев-младший, который отвечал в клубе за работу с болельщиками, приговорен к семи годам лишения свободы по той же статье.
Как сообщают близкие к силовикам каналы, российский Евгений Култаев-старший, который отвечал в «Шахтере» за трансферы, находится в розыске. По некоторым данным, он уехал в Латвию.
Проблемы у «Шахтера» начались в январе 2023 года. Тогда клуб обвинили во влиянии на результаты нескольких матчей в чемпионском сезоне-2022, в том числе путем подкупа. Титула клуб в итоге лишили, также у «Шахтера» отняли 30 очков в прошлом сезоне и 20 — в нынешнем.