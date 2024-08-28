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Обновленный кинотеатр «Победа» открывает все залы

  • 28.08.2024, 18:36
Обновленный кинотеатр «Победа» открывает все залы

Будут скидки на сеансы.

Кинотеатр «Победа» открывает для посетителей все залы, заявили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Там отметили, что это произойдет 6 сентября.

«Всех ждет праздничная скидка 50% на покупку билетов», – говорится в сообщении.

В этот день в кинотеатре будут идти мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» (Россия), фильмы «Ворон» (США-Великобритания), «Культурный код» (Беларусь) и «Черный пес» (Китай).

Обновленный кинотеатр в центре Минска был открыт к 3 июля. Но работал в тестовом режиме. Киносеансы были только в самом большом зале.

Здание после апгрейда не изменило исторического облика, так как объект внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.

Специалистами были восстановлены декоративная лепнина, художественное панно, мозаичные полы.

Изменены интерьеры помещений для просмотра фильмов, установлено современное звуковое и проекционное оборудование.

Кинотеатр построен по проекту Иосифа Лангбарда и Михаила Бакланова на месте бывшего Клуба пищевиков. Кинотеатр включен в список историко-культурного наследия Беларуси.

Свои двери «Победа» открыла для посетителей в 1950 году. Высокие потолки, колонны и сияющие люстры – все воплощало собой эстетику сталинского ампира.

Это единственный кинотеатр Беларуси, который принят в престижную международную ассоциацию Europa Cinemas.

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