Обновленный кинотеатр «Победа» открывает все залы
- 28.08.2024, 18:36
Будут скидки на сеансы.
Кинотеатр «Победа» открывает для посетителей все залы, заявили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.
Там отметили, что это произойдет 6 сентября.
«Всех ждет праздничная скидка 50% на покупку билетов», – говорится в сообщении.
В этот день в кинотеатре будут идти мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» (Россия), фильмы «Ворон» (США-Великобритания), «Культурный код» (Беларусь) и «Черный пес» (Китай).
Обновленный кинотеатр в центре Минска был открыт к 3 июля. Но работал в тестовом режиме. Киносеансы были только в самом большом зале.
Здание после апгрейда не изменило исторического облика, так как объект внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.
Специалистами были восстановлены декоративная лепнина, художественное панно, мозаичные полы.
Изменены интерьеры помещений для просмотра фильмов, установлено современное звуковое и проекционное оборудование.
Кинотеатр построен по проекту Иосифа Лангбарда и Михаила Бакланова на месте бывшего Клуба пищевиков. Кинотеатр включен в список историко-культурного наследия Беларуси.
Свои двери «Победа» открыла для посетителей в 1950 году. Высокие потолки, колонны и сияющие люстры – все воплощало собой эстетику сталинского ампира.
Это единственный кинотеатр Беларуси, который принят в престижную международную ассоциацию Europa Cinemas.