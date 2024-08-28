В Швейцарии нашли новый способ производства шоколада 3 28.08.2024, 18:50

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Без сахара и с использованием всего плода какао.

Швейцарские ученые открыли новый способ изготовления шоколада. Теперь, вместо одних какао-бобов, используется также весь плод какао. При этом сахар вообще не добавляется, пишет BBC.

Способ разработала группа ученых из Федерального технологического института Цюриха, под руководством Кима Мишры.

В состав шоколада входит мякоть плодов какао, а также сок и слой вокруг семян плода (эндокарпий).

У нового вида шоколада есть свой секрет изготовления. Это очень сладкий сок плода какао. Как сказал разработчик Ким Мишра, его вкус яркий и фруктовый, немного напоминающий вкус ананаса.

Сок, который содержит 14% сахара, перегоняют до образования высококонцентрированного сиропа. После этого сироп смешивается с мякотью и туда добавляется высушенный эндокарпий. Так процесс приготовления получается максимально экологичным — ни одна часть плода не пропадает.

В результате получается какао-желе — очень густое и сладкое на вкус. При соединении желе с какао-бобами для производства шоколада, оно заменяет сахар, и дополнительные подсластители уже не нужны.

Однако, проблемой пока может быть цена такого шоколада. Дело в том, что стоимость мякоти и сока какао выше, чем обычного сахара, поэтому и цена на новый продукт будет выше, чем на обычный шоколад.

Но, несмотря на это, производители шоколада из стран, где выращивают какао (от Гавайев до Гватемалы и Ганы), уже вышли на связь с Мишрой, чтобы получить информацию о новом методе.

Также процессом заинтересовались компании, которые изготавливают экологически устойчивые продукты питания.

Они говорят, что при традиционном производстве шоколада, все части какао, кроме зерен остаются в полях и гниют.

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