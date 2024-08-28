У главного тренера детско-юношеской школы при «Динамо» конфисковали авто и выставили на торги 1 28.08.2024, 19:08

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Он пытается вернуть авто обратно.

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечение» выставили на торги арестованный Mercedes-Benz ML350. В должниках числится Гроть Денис Чеславович, полный тезка бывшего хоккеиста, а сегодня — главного тренера команды «Динамо-Джуниверс-2011» (детско-юношеской школы при «Динамо»). Корреспондент «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил спортсмену, он подтвердил, что авто его, а также объяснил, почему его продают.

Mercedes-Benz ML350 с «красивым» номером 0605 ОА-7 выпущен в 2011 году. Сообщается, что на автомобиль нет ключей и техпаспорта. На кузове «мерса» есть царапины на левой передней двери, на верхней части крышки багажника, на заднем стекле. Повреждения имеются также на задней правой двери.

При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов, указано в объявлении.

Должником числится Денис Чеславович Гроть. Отмечено, что автомобиль под залогом, он арестован судебным исполнителем. Также наложен запрет судом Октябрьского района Минска.

Торги назначили на 12 сентября, они начнутся с 40 480 рублей.

Кто такой Денис Гроть

Денис Гроть родился в Минске в 1984 году, где и начал заниматься хоккеем. Он воспитанник столичной «Юности». Всю карьеру защитник провел в России — в том числе в клубах Континентальной хоккейной лиги. Гроть быстро получил гражданство этой страны.

В 2002 году он выступал за юниорскую сборную России и стал серебряным призером чемпионата мира. В 2004-м участвовал в молодежном ЧМ. А вот за национальную команду не играл.

В 2015-м Денис завершил карьеру. Потом стал работать в белорусских командах в качестве ассистента главного тренера. Сейчас Гроть — наставник «Динамо-Джуниверс-2011». Кроме того, он часто комментирует хоккейные новости в качестве эксперта.

Корреспондент «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил Денису Гротю и узнал, его ли это авто, почему оно выставлено на аукцион и не будет ли он против, если «мерс» купят.

Денис Гроть. Фото: hockey.by

— Автомобиль пока что конфискован, — ответил спортсмен, подтвердив, что это его машина.

Он сообщил, что сейчас пытается вернуть авто обратно, мол, идут суды, и пока неизвестно, «как все это будет».

— Кое-какая задолженность была, не смогли вернуть вовремя, — объяснил причину конфискации транспортного средства Денис Гроть.

Также он добавил, что был первым и единственным хозяином «мерса», покупал его в салоне и до момента конфискации «знал его вдоль и поперек».

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