Россияне установили систему ПВО «Панцирь-С1» на Крымском мосту

Россияне установили систему ПВО «Панцирь-С1» на Крымском мосту1
- 28.08.2024, 19:14
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Боятся «сюрпризов» от ГУР.
Российские военные решили в очередной раз усилить защиту Крымского моста и установили ПВО «Панцирь-С1».
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Вероятно, опасаясь украинских ударов по мосту, россияне переместили туда самоходный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1». Он уже около месяца фиксируется на спутниковых снимках.
Как отметили в мониторинговом канале, им удалось получить и реальные фото ПВО у моста.
«Панцирь-С1» – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты важных объектов и военных группировок от различных видов воздушных угроз на коротких и средних дистанциях.