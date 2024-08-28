Террориста Гиркина признали склонным к побегу

Террориста Гиркина признали склонным к побегу1
- 28.08.2024, 19:40
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В колонии он работает на швейном производстве.
Террориста Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области по делу о публичных призывах к экстремизму, признали склонным к побегу, сообщил РБК его адвокат Игорь Молохов.
Сегодня в колонии состоялась комиссия на эту тему, отметил защитник. «Поставили на профучет, обсудим, по согласованию с ним будем обжаловать в суде», — рассказал Молохов.
О том, что Стрелкову присвоили статус склонного к побегу, ранее сообщила в телеграм-канале его супруга Мирослава Регинская. «Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — заявила она. При этом Регинская подчеркнула, что никаких намерений устроить побег у ее супруга нет.
В колонию в Кирово-Чепецке Стрелкова доставили в июле. Там террорист изъявил желание работать на швейном производстве.