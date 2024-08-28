В Беларуси наблюдается волна банкротств 28.08.2024, 19:49

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От аптеки и производителя колбасы до фабрики мебели и ритейлера.

В Минэкономики заявляли, что в Беларуси становится меньше банкротств. Однако среди тех, кого постигла такая участь, есть довольно крупные и известные компании. «Зеркало» рассказывает о некоторых таких свежих кейсах.

Торговля

В этом году белорусский ритейл потерял как минимум две сети магазинов детской одежды. Одна из них — известный «Буслiк» компании «ДПМ». Основной владелец этой фирмы — польский CDRL — в 2023-м сообщил об утрате контроля над дочерним предприятием в Беларуси. В апреле этого года перестали работать все магазины сети. А 6 августа фирму признали банкротом. И если в начале года глава МАРТ Алексей Богданов заявлял о желании сохранить брендовую сеть, то уже в июле ее торговые площади начали занимать предприятия концерна «Беллегпром» под другим названием.

Банкротством завершилось существование еще одного игрока на этом рынке — «Суомитрейд». Ему принадлежала сеть магазинов детской высокотехнологичной одежды SuomiKids, которая занималась импортом детской одежды таких брендов, как Reima, Lassie, Kerry, Superfit, Boboli и других. Она также планировала развивать собственный бренд bOOber.

Долги компании на момент суда составляли 1,9 млн рублей. Однако в этом случае история оказалась куда более печальной: против бывших владельцев компании — Михаила Богуцкого и Ирины Сережонок — завели уголовное дело по статье, которая касается мошенничества. А ранее — обоих осудили по политическим мотивам. Им дали по три года «домашней химии» (об этом правозащитники сообщали тут и тут). Оба до суда находились под стражей. Примерно в этот период и начались финансовые проблемы компании.

Продовольственные предприятия

В долговой яме оказалась фирма «ЛВЛ Эволюшн». Ее завод был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года и выпускал готовую продукцию, в том числе под собственным брендом «Ложки в ладошке».

У компании накопилось долгов на сумму 82 млн рублей (по данным на дату проведения судебного заседания в июне этого года).

В феврале 2024-го компания уведомила криптобиржу Finstore.by о своем предстоящем банкротстве. Ранее через эту платформу производитель детского питания нашел покупателей для своих токенов. А с марта этого года предприятие прекратило выпуск продукции.

В июне стало известно о банкротстве производителя колбасных изделий из Брестской области «Прибужье Групп». На заводе выпускали паштеты, зельцы, колбасы, рулеты, сосиски и сардельки по польским рецептам.

В начале этого года предприятие начало процесс ликвидации. У него на момент суда по делу о банкротстве накопилось долгов на сумму 4,3 млн рублей, а активов для их покрытия не хватало. Весомую роль в этом сыграло другое обанкротившееся предприятие, которое задолжало «Прибужье Групп» почти 2 млн рублей.

Парк развлечений

С января до августа в суде несколько раз рассматривали дело «Парка развлечений „Дримлэнд“». В середине прошлого года компанию начали ликвидировать, но потом выяснилось, что у нее возникли трудности с выплатами по долгам, которых, по данным на январь 2024 года, накопилось на сумму более 1,8 млн рублей.

В апреле 2024-го фирму признали банкротом с ликвидацией. 9 августа Экономический суд Минска завершил ликвидационное производство компании, то есть разрешил окончательно закрыть компанию.

В то же время продолжает работать другая компания, связанная с парком развлечений, — частное предприятие «Парк Дримлэнд». Но самого парка уже нет. На месте «Дримлэнда» столичные власти планируют обустроить новую зону отдыха, которая займет 20 гектаров, ее назовут парком Народного единства.

Промышленность

В феврале этого года начали процедуру банкротства Борисовского завода полимерной тары «Полимиз». Это предприятие с полувековой историей. Завод производил упаковочные материалы и был крупнейшим среди конкурентов в стране. Но с 2020 года допустил дефолт по облигациям.

Несмотря на модернизацию в 2010-х, предприятие задолжало кредиторам около 14 млн рублей при активах, в три раза меньших. Основным кредитором является «Белгазпромбанк».

Неплатежеспособностью завершается история Жодинской мебельной фабрики, которая находится в процессе ликвидации с 2017 года.

Фабрика, основанная в 2003 году, производила мягкую мебель и изделия из натурального камня. В августе 2024-го суд начал дело о банкротстве. Предприятие задолжало кредиторам 219,6 тыс. рублей, из которых 5,3 тыс. рублей — Минскому областному управлению ФСЗН. Суд проверяет возможные признаки преднамеренного банкротства.

Производители косметики и бытовой химии

Тем же путем последовали два известных производителя косметики. Это «Фабрика Ромакс», которая производит мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, — часть бизнес-империи Виктора Ромука. Ее долги оценили в размере 16 млн рублей в эквиваленте, а имущество первоначально — на сумму 8 млн рублей. Однако позже временный управляющий уточнил, что у предприятия есть активы на сумму около 27 млн рублей и пассивы — еще на 19 млн. Это означает, что оно может расплатиться по долгам.

26 июля в отношении предприятия открыли конкурсное производство.

Второе предприятие этого направления — «Амбитрек», ранее известное как «Фабрика красоты». К моменту суда долги компании достигли 552,7 тысячи рублей, а активы оценивались в 294,6 тысячи (причем это лишь задолженности других компаний перед ней). Окончательное решение по делу ожидается 17 сентября.

Компания принадлежит «БЛиК Сервис» и в 2022-м объединилась с «ПатиМикс», но уже в декабре того же года начала ликвидацию.

Аптеки и фармзавод

В розничной торговле фармпродукцией с экономической несостоятельностью столкнулись как минимум две относительно известные компании, причем с одной из них это случилось после того, как ее розничные точки ушли под крыло государственной структуры.

Первая из них — это «Беролина». В прошлом году аптеки ее одноименной сети закрылись на ремонт, но после открытия сменили вывески на «Белфармацию».

«Аптеки, как времена и люди, тоже меняются, становятся лучше. В начале 2023 года по поручению органов государственного управления началась работа по переходу коллективов аптек ЗАО „Беролина“ в РУП „Белфармация“. Важным условием являлось требование сохранить и улучшить доступность лекарственной помощи для населения и не допустить закрытия аптек», — заявляли в государственной сети аптек «Белфармация». В этом году стало известно, что у фирмы есть долги на сумму 2,7 млн рублей. В итоге в мае было возбуждено производство о банкротстве.

Вторая — это компания «Партнер Медитек», которая развивала закрывшуюся розничную сеть «Любимая аптека». В 2022 году фирма решила ликвидироваться, но и в этом случае не обошлось без проблемных долгов. Они составляли 11,7 млн рублей. В апреле компанию окончательно признали банкротом. Ранее сеть «Любимая аптека» распродали по частям.

К этой группе можно отнести фирму «Нативита». Витебское управление Фонда соцзащиты подало в суд на компанию из-за долга в 29,3 тыс. рублей. У компании недостаточно имущества для покрытия долгов, общая сумма которых составляет 54,4 млн рублей в пересчете на белорусские деньги. На заводе нет руководителя с июня 2022 года. Суд открыл конкурсное производство, следующее заседание назначено на 29 августа.

«Нативита» — мультинациональный фармзавод, запущенный в 2016 году с участием тогдашнего председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича. Впоследствии компания попадала в скандалы и сталкивалась с финансовыми трудностями. Так, по данным телеканала «Белсат», она была связана со схемой переупаковки препаратов «Биокада» и продажей их в Беларуси по ценам, которые были в несколько раз выше российских. В «Нативите» эту информацию опровергали.

За год до этого тогдашний председатель совета директоров компании «Нативита» Алексей Сычев проходил обвиняемым по «делу медиков». Ему пришлось уплатить крупный штраф. После чего бизнесмен уехал в Словакию.

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