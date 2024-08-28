Вспышка лихорадки Западного Нила охватила 22 региона РФ 6 28.08.2024, 20:04

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Тяжелые случаи, связанные с поражением центральной нервной системы, приходятся примерно на 20% заболевших.

Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страны. Уровень заболеваемости превысил среднемноголетний показатель на 13%, отметили в ведомстве. На конец августа в России фиксировалось 0,08 случая лихорадки на 100 тысяч населения.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, росту заболеваемости способствует потепление климата. В частности, жаркая погода увеличивает ареал обитания и продолжительность жизни переносчиков лихорадки — кровососущих комаров. Сейчас они встречаются не только в южных регионах, но и в центральной части России, а также в Поволжье.

В качестве мер профилактики регулятор рекомендовал использовать репелленты и фумигаторы, защищать окна москитными сетками, носить закрытую одежду во время пребывания на улице и держаться подальше от болот и водоемов с затхлой водой.

О первых выявленных этим летом случаях лихорадки Западного Нила стало известно 21 июля. Около 60 человек заболели в Татарстане, еще несколько — в Рязанской, Астраханской, Ростовской, Ярославской и Волгоградской областях. Большинству потребовалась госпитализация.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается с укусом комара или клеща. Заразиться им от другого человека нельзя. Среди симптомов — высокая температура, интоксикация, боли в мышцах, голове и суставах, сыпь. Иногда возможно развитие менингита или менингоэнцефалита, которое грозит летальным исходом.

Тяжелые случаи, связанные с поражением центральной нервной системы, приходятся примерно на 20% заболевших, рассказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. В группу риска входят люди старше 60 лет, диабетики и алкоголезависимые, а также обладатели низкого иммунитета, например пациенты с хроническим гепатитом С, ВИЧ, онкологией, уточнил медицинский директор «СберЗдоровья» Вуада Мохамед Али.

Крупнейшая вспышка лихорадки Западного Нила впервые была зафиксирована в России в 1999 году. Тогда заболели в общей сложности 475 человек в Волгоградской и Астраханской областях. Затем подобные ситуации наблюдались в 2010 (527 случаев), 2012 (447 случаев) и 2019 годах (352 случая). Всего, по данным Роспотребнадзора, за 1997–2020 годы в России было зарегистрировано 2964 случая лихорадки Западного Нила в 35 субъектах страны.

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