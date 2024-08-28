Столтенберг: Союзники подтвердили увеличение помощи ВСУ 28.08.2024, 20:29

Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.

Страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос обсуждался во время заседания Совета Украина-НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Альянса.

Генсек напомнил, что Украина продолжает ежедневно уничтожать российские ракеты, и это спасает жизни мирных граждан. Но способность украинских защитников обороняться требует увеличения поставок и поддержки.

«После последних российских ударов союзники сегодня подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу», - добавил Столтенберг.

При этом в Альянсе уточнили, что сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО прошло на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи рассказал о текущей ситуации в сфере безопасности и приоритетных потребностях Украины.

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