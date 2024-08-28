В одном из гаражей Лондона обнаружили произведения Сальвадора Дали
- 28.08.2024, 20:33
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Они хранились там более 50 лет.
Работы испанского художника Сальвадора Дали случайно обнаружили в лондонском гараже, где они хранились более 50 лет, сообщает The Telegraph.
Десять литографий, которые создал и подписал сюрреалист, обнаружили на территории дома на Беркли-сквер в Мейфэре.
Стало известно, что работы купили еще в 70-х годах ХХ века за 500 фунтов стерлингов. Затем литографии просто затерялись в беспорядке гаража в центре Лондона.
Коллекцию, в которую также входят пять литографий французского художника, иллюстратора, гравера и скульптора Тео Тобиаса, выставят на аукцион. Ее могут продать за сумму до 5000 фунтов стерлингов.
Находку обнаружил местный эксперт по антиквариату Крис Киркхэм — заместитель директора аукционного дома Hansons Richmond.
К нему обратился владелец гаража, который поручил Киркхэму оценить работы, которые там находятся — хозяин делал уборку в гаражном помещении перед переездом.
«Во время визита продавец отвел меня в свой гараж, и, о чудо, оттуда вытащили эту сокровищницу сюрреалистических литографий…», — поделился Крис Киркхэм.
«Это казалось довольно сюрреалистичным. Никогда не знаешь, что обнаружишь во время обычного домашнего визита», — добавил он.
Сальвадор Дали — испанский художник, скульптор, писатель и режиссер. Считается одним из самых известных представителей сюрреалистического направления в искусстве и литературе.
Создал более 1500 художественных произведений, включая картины, литографии, иллюстрации для книг, графические работы и скульптуры.