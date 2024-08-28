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Гарри Кейн получил «Золотую бутсу»

  • 28.08.2024, 20:45
Гарри Кейн получил «Золотую бутсу»
Гари Кейн

Форвард мюнхенской «Баварии» забил в минувшем сезоне 36 мячей.

Форварду мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну вручен приз «Золотая бутса», как лучшему бомбардиру среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов по итогам прошлого сезона.

В рамках немецкой Бундеслиги английский нападающий «Баварии» забил 36 мячей. Во всех турнирах в сезоне-2023/2024 Кейн записал на свой счет 44 гола и сделал 12 результативных передач.

В составе сборной Англии Гарри Кейн выиграл серебряные медали чемпионата Европы — 2024.

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