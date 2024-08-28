Гарри Кейн получил «Золотую бутсу»
- 28.08.2024, 20:45
Форвард мюнхенской «Баварии» забил в минувшем сезоне 36 мячей.
Форварду мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну вручен приз «Золотая бутса», как лучшему бомбардиру среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов по итогам прошлого сезона.
В рамках немецкой Бундеслиги английский нападающий «Баварии» забил 36 мячей. Во всех турнирах в сезоне-2023/2024 Кейн записал на свой счет 44 гола и сделал 12 результативных передач.
В составе сборной Англии Гарри Кейн выиграл серебряные медали чемпионата Европы — 2024.