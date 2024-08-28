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В США изготовили первый истребитель F-35 Lightning II Hussarz специально для Польши

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  • 28.08.2024, 20:55
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В США изготовили первый истребитель F-35 Lightning II Hussarz специально для Польши

Фотофакт.

В США в среду, 28 августа, показали первый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Hussarz, который изготовили специально для Польши. Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны в соцсети X.

Как отметили в польском ведомстве, презентация истребителей началась на заводе в Форт-Уорте в штате Техас в 17:00 по польскому времени.

«Это еще одна веха в трансформации польских вооруженных сил. Это превращение в прекрасно оснащенную, прекрасно подготовленную и прекрасно управляемую армию», — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Первые два истребителя F-35 должны прибыть на авиабазу Эббинг в Арканзасе в декабре 2024 года, там польские пилоты начнут обучение.

F-35 — это малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company.

В начале 2023 года только половина американских истребителей F-35 была готова к выполнению боевых задач, заявляли в Пентагоне.

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