В США изготовили первый истребитель F-35 Lightning II Hussarz специально для Польши

В США изготовили первый истребитель F-35 Lightning II Hussarz специально для Польши2
- 28.08.2024, 20:55
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Фотофакт.
В США в среду, 28 августа, показали первый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Hussarz, который изготовили специально для Польши. Об этом сообщило польское Министерство национальной обороны в соцсети X.
Как отметили в польском ведомстве, презентация истребителей началась на заводе в Форт-Уорте в штате Техас в 17:00 по польскому времени.
Wiceminister @pawelbejda: Prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 to kolejny kamień milowy w transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to transformacja w nowoczesne, doskonale wyposażone, wyszkolone i dowodzone wojsko, które wraz z sojusznikami zapewni… pic.twitter.com/wRYbCyWPNT— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 28, 2024
«Это еще одна веха в трансформации польских вооруженных сил. Это превращение в прекрасно оснащенную, прекрасно подготовленную и прекрасно управляемую армию», — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.
Первые два истребителя F-35 должны прибыть на авиабазу Эббинг в Арканзасе в декабре 2024 года, там польские пилоты начнут обучение.
F-35 — это малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company.
В начале 2023 года только половина американских истребителей F-35 была готова к выполнению боевых задач, заявляли в Пентагоне.
Mamy to!— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 28, 2024
🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Pierwszy samolot F-35 dla polskich sił powietrznych! pic.twitter.com/64D5ayNnrB