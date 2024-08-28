Власти Беларуси запретят ввозить в страну подгузники из Польши 1 28.08.2024, 21:08

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С 15 октября.

Дополнены перечни товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства. Теперь из «недружественных стран» нельзя ввозить, например, бумагу и тряпье, а конкретно из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии — обои и чемоданы.

Новое постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко. Согласно документу, «перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь, происходящих из недружественных стран», дополняется следующими позициями:

полиэтилен высокого давления;

шинная продукция;

плиты OSB;

фанера;

изделия столярные и плотницкие;

бумага и изделия санитарно-гигиенические;

бумага и картон, в том числе гофрированные;

тряпье;

стекловолокно, включая стекловату.

А в список товаров конкретно из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, запрещенных к ввозу и продаже в Беларуси, включены:

сумки и чемоданы;

обои;

плитка керамическая;

санитарно-технические изделия;

холодильники;

морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование;

стиральные машины;

подгузники и пеленки.

«Подписанное постановление — ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Республики Беларусь», — говорится в пояснении.

Данные меры вступят в силу с 15 октября 2024 года.

Напомним, в августе уже был дополнен перечень товаров из «недружественных» стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Тогда в черный список добавили маргарин, макароны, цемент и изделия из него, азотные удобрения, пластмассовую посуду, плиты ДСП и МДФ, ящики, коробки, мешки, пакеты и другую упаковочную тару из бумаги и картона, а также строительные кирпичи.

Прежние меры тоже были ответом на расширение санкций. Как сообщалось, 29 июня Совет ЕС распространил на Беларусь санкции, которые ранее ввели против России. Новые ограничения нацелены на торговлю, услуги, транспорт и предотвращение обхода существующих санкций. Это включает запрет на импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля, сырой нефти.

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