Зеленский провел телефонные переговоры с Нетаньяху 28.08.2024, 21:08

Премьер Израиля выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

Никифоров отметил, что Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике», — сказал спикер.

Никифоров отметил, что стороны договорились о дальнейших контактах.

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