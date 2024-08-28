Зеленский провел телефонные переговоры с Нетаньяху
- 28.08.2024, 21:08
Премьер Израиля выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.
Никифоров отметил, что Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике», — сказал спикер.
Никифоров отметил, что стороны договорились о дальнейших контактах.