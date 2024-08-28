Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивать ракеты и дроны над Украиной
- 28.08.2024, 21:17
Также главы МИД Украины и Польши говорили об истребителях МиГ.
Министры иностранных дел Украины и Польши договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для украинских соседей перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство.
Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский во время встречи обсудили «широкий круг вопросов».
В частности, министры договорились о дальнейших шагах по возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве.
Других деталей по этому поводу МИД не приводит.