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Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивать ракеты и дроны над Украиной

  • 28.08.2024, 21:17
Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивать ракеты и дроны над Украиной
Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский

Также главы МИД Украины и Польши говорили об истребителях МиГ.

Министры иностранных дел Украины и Польши договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для украинских соседей перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство.

Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский во время встречи обсудили «широкий круг вопросов».

В частности, министры договорились о дальнейших шагах по возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве.

Других деталей по этому поводу МИД не приводит.

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